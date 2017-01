Isis, nuovo video in Rete: i "piccoli" del Califfato si addestrano a catturare e uccidere i nemici

Tuta mimetica e armi in mano. Alla loro età dovrebbero giocare al gatto e al topo, e invece si divertono a fare la guerra rincorrendo, catturando e uccidendo i nemici. E' un video agghiacciante quello pubblicato in Rete dai canali dell'Isis dove si vedono alcuni esercizi di addestramento fatti quotidianamente dai "piccoli" del Califfato.

Nel filmato, intitolato "My father told me", si vedono i bambini - "di età compresa tra i 9 e i 13 anni e provenienti dallo Stato di Raqqa", dice la voce narrante - prendere parte a esercitazioni militari: trasportano fucili, scavalcano le recinzioni e vengono svegliati nel bel mezzo della notte dai jihadisti adulti.



Ma non solo: i piccoli "leoncini" del Califfato studiano il Corano, fanno lezioni di guerra con tanto di lavagna e insegnante e vengono inviati in finte missioni. Nel video, che dura 34 minuti, viene ripresa anche una di queste simulazioni. I bambini hanno il compito di uccidere obiettivi fermi e legati, tra cui un uomo con l'etichetta "PKK". Dopo aver preso la mira, sparano e feriscono i prigionieri.