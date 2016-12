Isis, nuovo orrore: un video mostra l'uccisione di 15 prigionieri

L'Isis ha diffuso un nuovo video in cui vengono giustiziati 15 prigionieri, tra cui 5 curdi uccisi da altrettanti ragazzini. Lo precisa il sito curdo iracheno Rudaw. Dieci vittime sono state assassinate un colpo d'arma da fuoco, mentre gli altri 5 sono stati decapitati. Secondo il Partito democratico del Kurdistan (Pdk) iracheno, i 5 curdi sono stati uccisi per rappresaglia contro i successi militari del Ypg in Siria a spese del Califfato.