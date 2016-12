Isis, nuovo messaggio audio di Al Baghdadi: "Marceremo su Roma"

19:21 - L'Isis ha diffuso un nuovo messaggio audio del suo leader Al Baghdadi, che esorta i jihadisti a "portare i vulcani della Jihad a eruttare ovunque". A riferirlo è il sito americano Site, che monitora via web l'estremismo islamico, in seguito alla diffusione di voci non confermate sulla morte o il ferimento del numero uno dell'organizzazione terroristica. "La marcia dei mujaheddin proseguirà - affermerebbe - fino a quando non raggiungerà Roma".

Nel nuovo audio, il leader dell'Isis parlerebbe dell'obiettivo di espandere il Califfato a Yemen, Egitto, Libia e Algeria. I raid aerei degli Usa e degli alleati in Siria e Iraq - aggiungerebbe - non fermeranno le forze dello Stato islamico. "I missili dei crociati" non fermeranno "la nostra avanzata su Roma". Per la propaganda jihadista la capitale italiana è il luogo simbolo dell'Occidente cristiano.