Isis, nuova strage di sciiti a Baghdad: almeno 70 morti in un duplice attentato

L' Isis fa strage a Baghdad , in uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi mesi: sono almeno 70 i morti in un duplice attentato suicida in un affollato mercato nel quartiere di Sadr City. E il bilancio potrebbe drammaticamente aumentare, si contano infatti oltre 100 feriti , molti in gravi condizioni.

Giornata di sangue in Iraq - Altre 17 persone, in gran parte militari, sono rimaste uccise nell'assalto a un centro di comando di Abu Ghraib, distretto occidentale della capitale, tristemente noto per il suo carcere, che fu teatro degli abusi e delle torture commessi dagli statunitensi ai danni dei prigionieri iracheni.



E si contano almeno 14 vittime civili in due attentati dinamitardi nella cittadina a maggioranza sunnita di Mahmoudiya, 30 chilometri a sud di Baghdad, e nel vicino distretto di Dora.



La rivendicazione di Isis: "Non ci fermeremo" - "Le nostre spade non smetteranno di tagliare le teste degli apostati sciiti", è la rivendicazione dei jihadisti che a Sadr City hanno preso di mira un mercato. La dinamica è la stessa utilizzata in altri drammatici attacchi: un kamikaze a bordo di una moto si è fatto esplodere accanto ai banchi dei venditori. Un altro è entrato in azione pochi minuti dopo, facendo strage tra la folla che tentava di soccorrere le vittime. L'effetto è stato devastante: i testimoni parlano di un mercato trasformato in un lago di sangue, brandelli di corpi ovunque, misti a resti di indumenti e telefoni fatti a pezzi.