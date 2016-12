Isis:non volate con Tunisair da 3/6

Ifrikia media, voce "ufficiale" dell'Isis in Tunisia, ha pubblicato in rete un avvertimento rivolto a tutti i musulmani nel quale viene loro consigliato di non utilizzare i voli della compagnia aerea nazionale Tunisair a partire dal 3 giugno se tengono alle loro vite. "Avviso a tutti i musulmani: vi consigliamo di non imbarcarvi sugli aerei di Tunisair a partire dal 15 Chabane de l'Hegire (calendario musulmano)", si legge su Ifrikia media.