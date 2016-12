Isis, Mosca: "Illegali i raid francesi in Siria, non autorizzati dall'Onu"

"Mi piacerebbe - ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo - sapere di più sul concetto di autodifesa sotto forma di attacchi aerei su uno Stato sovrano senza alcuna autorizzazione, ovvero al di fuori del diritto internazionale". "Che fenomeni - ha proseguito Maria Zakharova - il referendum in Crimea è un'annessione, mentre gli attacchi senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e il via libera del governo legittimo sono una questione di autodifesa".



Attesa per il faccia a faccia Putin-Obama - Cresce intanto l'attesa per l'incontro tra Vladimir Putin e Barack Obama, previsto a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il faccia a faccia fra i due presidenti, "caricato" ancor di più dalle tensioni registrate nell'ultimo anno e alle tiepide prove di disgelo tra Usa e Russia, rappresenta un evento "storico" e potrebbe rivelarsi fondamentale per arrivare a una posizione comune sulla Siria.



La Mogherini vola a New York - I capi delle diplomazie di Usa e Russia, John Kerry e Serghiei Lavrov, si sono incontrati nuovamente nella sede centrale delle Nazioni Unite nella mattinata di lunedì. Nell'agenda dei due diplomatici compare anche un incontro con l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, la quale incontrerà Lavrov nella giornata di martedì mentre mercoledì si vedrà col segretario di Stato Usa.



Ban Ki-moon "bacchetta" il Consiglio Onu - "Quattro anni di paralisi diplomatica del Consiglio di Sicurezza hanno fatto sì che la crisi siriana sia andata fuori controllo". E' il duro attacco che il segretario generale Ban Ki-moon ha lanciato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Cinque Paesi in particolare ne sono responsabili: Russia, Usa, Arabia Saudita, Iran e Turchia". E in merito alla crisi migranti ha detto: "Nel 21esimo secolo non possiamo costruire muri e steccati".