Isis,minacce a staff ospedale Sirte

"Se non vi recate al lavoro verrete crocifissi". E' la minaccia dell'Isis allo staff dell'ospedale Ibn Sina di Sirte, in Libia. Lo riporta il sito di informazione Alwasat su Twitter. Il proclama è di Hassan al Karami, leader spirituale dell'Isis nella città di origine di Gheddafi. Una fonte medica dell'ospedale ha confermato che "chiunque non si recherà al lavoro sarà crocifisso all'entrata della città".