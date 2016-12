Isis, media: sventato golpe a Mosul, uccisi 58 cospiratori

L'Isis avrebbe sventato un golpe a Mosul, sua roccaforte nel nord dell'Iraq. Lo riferisce l'agenzia Reuters, citando fonti locali. Almeno 58 presunti cospiratori sono stati giustiziati per annegamento e sepolti in una fossa comune. A capo dei golpisti c'era un alto ufficiale dell'Isis, membro del ristretto gruppo di militari vicini al "Califfo" Abu Bakr al Baghdadi. La sua identità non è però stata rivelata, per proteggere i suoi famigliari.