Isis,media: pronti a colpire in Usa

16:14 - "In 15 Stati Usa ci sono decine di soldati in attesa di ordini per passare all'azione". L'Isis torna a minacciare gli Stati Uniti attraverso un post apparso in Rete e firmato Abu Ibrahim al Ameriki, jihadista statunitense che diversi anni fa si unì a un gruppo terrorista in Pakistan. Lo riferisce Fox News. "Su 71 soldati addestrati, 23 hanno firmato per missioni come quella di domenica", si legge ancora con riferimento al recente assalto in Texas.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X