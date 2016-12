Isis,media: 20 cittadini britannici al fianco dei jihadisti in Libia

Una ventina di cittadini britannici stanno combattendo per l'Isis in Libia. E' quanto rivelano alcuni media del Regno Unito, secondo cui centinaia di "foreign fighter" hanno di recente lasciato la Siria, dopo l'intensificarsi dei raid della coalizione internazionale, per andare a Sirte, roccaforte dello Stato islamico nel Paese nordafricano.