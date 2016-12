Isis, Libia: salgono a 48 i raid aerei Usa a Sirte

I raid aerei statunitensi contro le posizioni dell'Isis a Sirte, effettuati in accordo con il governo d'intesa nazionale, sono arrivati a quota 48. A riferirlo è il sito libico Al Wasat, che riporta un comunicato del Comando degli Stati Uniti per l'Afirca (Africom). Lunedì sera gli attacchi hanno preso di mira in particolare il centro della città, definito "l'ultima sacca di resistenza dell'Isis".