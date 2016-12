Isis: "Libia è la porta per Roma"

"La Libia è la porta per arrivare fino a Roma". Con questo messaggio gli jihadisti dell'Isis hanno lanciato su Twitter una nuova campagna del terrore, pubblicando una serie di immagini che mostrano la Città eterna in fiamme sovrastata da una mappa della Libia dove campeggia la bandiera nera del Califfato. L'appello ai seguaci dello Stato Islamico è di "andare a Roma passando per la Libia".