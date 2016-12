21:07 - L'Isis assicura che libererà i 25 soldati e poliziotti libanesi catturati ad agosto scorso al confine con la Siria a patto che le autorità di Beirut liberino "tutte le musulmane detenute in Libano in relazione al conflitto in Siria", tra cui una ex moglie del leader dello Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi e la moglie di un comandante dell'ala di Al Qaeda in Siria.