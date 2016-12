Isis, legami con Kassim: arrestate a Nizza 2 ragazze di 17 e 19 anni

Due ragazze di 17 e 19 anni sono state arrestate dalla polizia francese a Nizza per sospetti legami con Rachid Kassim, jihadista 29enne noto per la sua propaganda a favore dell'Isis. Lo riferisce la Procura di Parigi. Le due avevano usato Telegram per comunicare con Kassim, che sul suo account lancia regolarmente appelli a compiere attentati ed è sospettato di avere partecipato a diversi attacchi in Francia.