Isis, le prime immagini da Kobane

18:58 - Nonostante i combattimenti, un video reporter è riuscito a entrare nella città siriana di Kobane, al confine con la Turchia e sotto assedio da due mesi da parte dei miliziani dello stato islamico. Come mostrano le immagini, interi quartieri della cittadina che aveva 50 mila abitanti sono ridotti in macerie. Ora sono rimaste circa duemila anime e i combattenti curdi che la difendono. Una donna racconta che ogni giorno i colpi di mortaio uccidono persone e che queste vengono seppellite per le strade. A fornire cibo ai sopravvissuti un forno, gestito dai volontari curdi, che produce due tonnellate di pane al giorno. Alcune famiglie hanno scavato buchi nel terreno come rifugio per i bambini durante i bombardamenti.