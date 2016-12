A un anno dall'ultima apparizione torna in video John Cantlie, il reporter britannico ostaggio dell'Isis divenuto volto della propaganda dei terroristi. Nel filmato Cantlie ironizza sull'efficacia dei raid statunitensi e si sofferma in particolare sull'attacco aereo a Mosul, in Iraq. "Sono proprio disperati se hanno trasformato questa baracca da 50 dollari in un obiettivo", afferma Cantlie ripreso accanto alle macerie.