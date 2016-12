06:13 - L'esercito americano ha paracadutato armi, munizioni e materiale medico ai curdi in Siria assediati nella città di Kobane, vicino al confine turco. Lo ha reso noto il Centro di comando americano per il Medio Oriente e l'Asia centrale. Un aereo cargo C-130 ha effettuato numerosi lanci di materiale per consentire agli assediati di resistere all'offensiva dell'Isis contro la città, ha precisato il Centro in un comunicato.