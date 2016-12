Isis, jihadisti entrano nella città siriana di Kobane al confine turco

19:47 - I miliziani jihadisti dello Stato islamico (Isis) sono entrati nella zona sudovest di Kobane, in Siria a ridosso del confine con la Turchia. Lo riferisce la Cnn in arabo citando fonti curde. Un corrispondente dell'emittente al confine parla di scambi di armi automatiche nella zona e bombardamenti sulla zona est.

La città curda a nord della Siria e vicina al confine con la Turchia è da oltre due settimane sotto assedio. Nei giorni scorsi circa 160 mila civili sono fuggiti cercando scampo in territorio turco. L'inviato della Cnn Phil Black su Twitter cita fonti dei peshmerga: "I combattenti curdi riferiscono che l'Isis è entrato a Kobane da sud. Attraverso il confine sentiamo colpi di armi leggeri e vediamo proiettili che cadono sulla zona est della città".



In un'intervista telefonica rilasciata a Reuters, il capo delle forze di autodifesa curde, Esmat al-Sheikh, ha dichiarato: "La distanza tra noi e i jihadisti è meno di un chilometro. Ci troviamo in un'area piccola e assediata. Nessun rinforzo ci ha raggiunto e il confine turco è chiuso". "Cosa mi aspetto? - si chiede il comandante - Uccisioni generalizzate, massacri e distruzione. Siamo bombardati da carri armati, artiglieria, razzi e mortai".



Turchia pronta a intervenire - Nonostante i raid della coalizione internazionale, l'avanzata dello Stato islamico non ha arrestato la sua corsa dal sud e dall'est di Kobane. Secondo l'agenzia turca Dogan, citata dal quotidiano Hurriyet, i jihadisti guadagnano terreno nella periferia, spingendo le forze di autodifesa curde a chiudersi nel centro della città. Il Parlamento turco ha intanto approvato l'intervento armato proposto da Erdogan con 298 voti favorevoli e 98 contrari. Ma Damasco, per bocca del ministro degli Esteri, Walid Al Muallem, avverte che un intervento militare turco all'interno dei confini della Siria verrà considerato "un'aggressione".



La resistenza curda - Secondo quanto ha detto alla Cnn un combattente dell'Unità curda di protezione popolare (Ypg) di nome Alan Minbic, l'Isis ora controlla la parte Sud-Ovest della città, nota in arabo col nome di Ayn al-Arab. Il contenimento di un'ulteriore avanzata dei jihadisti è affidato a una squadra di cecchini dell'Ypg. Minbic ha dichiarato inoltre che alla periferia orientale della città gli uomini impegnati nella difesa sono riusciti a distruggere un carro armato dei jihadisti, anche se nella parte occidentale lo Stato islamico controlla ora una zona chiamata Tal Shair. Questa settimana gli Usa hanno compiuto dei raid aerei contro le postazioni dell'Isis nei pressi di Kobane, ma non la notte scorsa secondo quanto riferisce la Cnn online, citando fonti al Comando centrale Usa (Centcom).