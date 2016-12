Isis, Jihadi John era "malato d'ira"

17:07 - Il boia dell'Isis, Mohammed Emwazi, alias 'Jihadi John', dovette seguire una terapia per la gestione dell'ira durante gli anni trascorsi alla scuola superiore. E' quanto ha rivelato una delle sue ex insegnanti al programma 'Newsnight' della Bbc.

Emwazi fu coinvolto in diversi liti nel suo primo anno alla Quintin Kynaston School, ad ovest di Londra, ed ebbe bisogno di aiuto per controllare il temperamento. Questo è quanto raccontato dalla professoressa. "Mohamed fu una delle storie di successo della nostra scuola. Realizzò quello che voleva: frequentò l'università di sua scelta e dal modo in cui iniziò fu un seguirsi di successi per cui sono molto sorpresa da quanto successo dopo" ha aggiunto la donna.



L'insegnante ha rivelato che il 27enne era "un ragazzo adorabile con un forte desiderio di tentare e riuscire". "Scoprimmo che si arrabbiava spesso e che ci stava lavorando. Gli serviva molto tempo prima di calmarsi, così lavorammo molto per aiutarlo con la sua ira e per controllare le emozioni e lui ne fu grato", ha concluso.