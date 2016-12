Isis, Iran pronto a sostenere Usa

Il presidente iraniano Hassan Rohani è disposto a collaborare con gli Stati Uniti per cacciare l'Isis dalla Siria. "In questo momento" Teheran è pronta a discutere con Washington sulla crisi siriana", ha detto in un'intervista alla National Public Radio. Quanto ad Assad, secondo Rohani, "prima cacciamo i terroristi, poi pensiamo al piano d'azione per la transizione".