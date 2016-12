Isis, in un video minacce a Obama: "Ti sgozzeremo perché sei un infedele"

16:32 - "Obama, verremo a sgozzarti nel cuore di New York perché sei un infedele". E' la minaccia lanciata da jihadisti dell'Isis contro il presidente statunitense. Le parole sono state pronunciate in un video, diffuso in Rete, in cui viene mostrata la decapitazione di un soldato governativo siriano, accusato di essere miscredente perché alawita, membro della comunità sciita a cui appartengono i clan al potere in Siria.

"Lo Stato islamico è qui e rimane nei territori di Siria", dichiara alla telecamera il jihadista, chinato sul corpo senza vita del soldato siriano decapitato. Il video, della durata di circa 4 minuti, mostra l'interrogatorio contro il militare lealista condotto da alcuni miliziani a volto parzialmente coperto prima dell'assassinio.



"È stato condannato perché è un maiale alawita", afferma il jihadista. "Anche tu, Barack Obama, sarai condannato. Nel cuore di New York ti verremo a sgozzare come abbiamo sgozzato questo maiale alawita". E conclude: "Lui è un miscredente e anche tu, Obama, sei un miscredente".