Isis in un nuovo video minaccia attacchi a Londra, Berlino o Roma

Nuova minaccia jihadista all'Europa e, in particolare, all'Italia. In un video postato in rete, lo Stato islamico (Isis) ha annunciato infatti che tra i suoi prossimi obiettivi c'è Roma. Nel filmato, secondo quanto riporta il quotidiano panarabo al Quds al Arabi, un militante parlando in inglese afferma: "Se ieri è toccato a Parigi e oggi a Bruxelles, Allah onnisciente sa dove sarà domani: Londra, Berlino o forse Roma".