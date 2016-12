Isis, in Libia 3mila combattenti

22:00 - Gli esperti dell'Onu ritengono che l'Isis abbia tra i 2mila e i 3mila combattenti in Libia e che voglia ampliare il suo controllo nel Paese. Lo affermano in un rapporto preparato per il Consiglio di Sicurezza secondo cui lo Stato islamico è soltanto uno degli attori fra le diverse fazioni in guerra. I militanti stanno beneficiando della loro notorietà in Iraq e in Siria, ma al contempo si stanno scontrando con la "resistenza della popolazione".

