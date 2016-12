Isis, in Italia foreign fighter Gb

Aumentano i foreign fighter britannici che passano per l'Italia per andare in Siria e raggiungere le forze dell'Isis. Una volta nel nostro Paese attraversano il Mediterraneo e, dal Nord Africa, vanno in Medio Oriente. Lo scrive il Guardian online, citando alcune fonti secondo cui tale scelta è motivata dal fatto che i "combattenti stranieri" preferiscono questo itinerario per evitare i controlli di sicurezza agli aeroporti britannici.