Isis, in corso battaglia finale per Raqqa: miliziani lasciano città

Le forze siriane a maggioranza curda sostenute dagli Usa e la Coalizione internazionale a guida americana affermano che è in corso la "battaglia finale" per strappare all'Isis la città di Raqqa, considerata la capitale dello Stato islamico in Siria. L'operazione potrebbe tuttavia richiedere ancora ore o giorni. Tutti i combattenti siriani dello Stato Islamico con le loro famiglie avrebbero abbandonato la zona.

Sarebbero in corso i preparativi per la partenza anche di tutti i foreign fighters, ha annunciato l'Osservatorio siriano per i Diritti Umani, precisando che la destinazione e il numero esatto dei combattenti siriani che si sono arresi alle forze della coalizione a guida Usa resta ignota.



Tuttavia le notizie che provengono dal terreno sono confuse e contraddittorie. Secondo la Coalizione a guida americana, le cosiddette Forze democratiche siriane (Sdf) alleate degli Usa hanno riconquistato l'85% della città. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) afferma che un accordo è stato raggiunto dalla Coalizione e le Sdf con l'Isis per consentire l'evacuazione degli ultimi miliziani dello Stato islamico ancora presenti nel centro urbano.