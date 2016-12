Isis, imminente esecuzione del pilota "Falliti negoziati per rilascio ostaggi"

29 gennaio 2015 Isis, imminente esecuzione del pilota

17:11 - In un messaggio dell'Isis, i terroristi hanno annunciato l'imminente esecuzione del pilota giordano postando l'immagine di un coltello. Intanto sarebbero falliti i negoziati tra Giordania e Stato Islamico per il rilascio del pilota giordano e del giornalista giapponese in cambio della liberazione della terrorista irachena Sajida al Rishawi. Lo ha riferito una fonte in contatto con i giordani citata dal New York Times.

"Il sole sta per tramontare e porterà via con sé l'ultimo respiro di Muath al Kaseasbeh". Il messaggio è stato rilanciato dalla direttrice del Site, Rita Katz.



Nella notte era stato diffuso un aiudiomessaggio del giapponese Kenji Goto, in cui si dava tempo alle autorità di Amman fino al tramonto di giovedì per liberare la terrorista Sajida Al Rishaw. L'autenticità del messaggio deve ancora essere verificata, ma si tratterebbe di uno sviluppo all'ultimatum di martedì secondo cui il reporter e il pilota sarebbero stati uccisi entro le 24 ore se la Giordania non avesse accettato di rilasciare Sajida Al Rishawi, condannata a morte per aver fatto parte di un commando kamikaze che nel 2005 ad Amman causò in tre differenti attacchi la morte di circa 60 persone.



"Liberare terrorista o pilota giordano sarà ucciso" - Nel messaggio audio, un uomo che si identifica come Kenji Goto, il reporter giapponese tenuto in ostaggio dai militanti dell'Isis, dice che "se Sajida Al Rishawi non è pronta per lo scambio al confine con la Turchia entro il tramonto di giovedì 29 gennaio, il pilota giordano Muath Al Kasaesbeh sarà ucciso immediatamente".



Le false piste sul rilascio degli ostaggi - Mercoledì erano circolate molteplici e e confuse notizie, tra cui quella secondo cui i due ostaggi (o anche solo uno) erano stati liberati in cambio della jihadista irachena. Amman, però, aveva smentito l'ipotesi, condizionata prima di tutto al rilascio del pilota giordano tenuto prigioniero.



Nyt: falliti negoziati per rilascio ostaggi - I negoziati tra Giordania e Stato Islamico per il rilascio del pilota giordano e del giornalista giapponese in cambio della liberazione della terrorista irachena Sajida al Rishawi sarebbero falliti. Secondo le fonti del Nyt, l'Isis non ha fornito la prova che il pilota giordano Muath al Kaseasbeh sia ancora vivo e pertanto Sajida al Rishawi, rimane in prigione in Giordania. Senza la prova che il pilota non è stato ucciso, ha detto la fonte citata in forma anonima dal giornale, Amman non intende liberare la terrorista, che è stata condannata a morte per la sua partecipazione ad una serie di attentati compiuti in Giordania nel 2005.