Isis, il web si ribella a colpi di... paperelle

L'ironia del mondo del web si abbatte sull'Isis. In Rete l'Islamic State of Iraq and Syria si trasforma in Duck State, ossia il Paese delle papere. E, grazie ad alcuni fotomontaggi, i volti degli jihadisti diventano i musi di simpatiche oche. In pochi giorni l'iniziativa, nata sul sito 4chan.org, ha conquistato il pubblico.