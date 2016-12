Isis, il premier libico chiede aiuto all'Italia: "Potete fare tanto"

"La nostra Libia ha bisogno dell'aiuto internazionale nella battaglia contro l'Isis. L'Italia è tradizionalmente il nostro Paese amico, potete fare tanto". E' l'appello del premier libico Fayez Al Sarraj, che in un'intervista al Corriere della Sera chiede al nostro Paese "qualsiasi aiuto" possibile. E sottolinea che "L'Isis è un nemico difficile, infido, pericoloso per il nostro Paese, ma anche per l'Italia, l'Europa e il mondo intero".