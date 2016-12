17 giugno 2015 Isis, il dramma nel dramma: bambini costretti a diventare spietati boia Niente partite a pallone, niente bambole di pezza. Ai tempi dello Stato islamico, in Siria come nelle altre zone controllate dagli jihadisti, l'infanzia è negata Tweet google 0 Invia ad un amico

11:15 - Non c'è spazio, ai tempi dell'Isis, per giocare con i propri amichetti. Non c'è spazio per una partita a calcio, per una bambola o per un fumetto. In Siria, come nelle altre zone occupate dallo Stato islamico, l'infanzia è un diritto che non esiste. E così, anziché intenti a inseguire un pallone, vediamo bambini costretti a imbracciare lunghi fucili e a trasformarsi da simbolo dell'innocenza a spietati boia.