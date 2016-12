Isis, gli Usa pronti a inviare nuove truppe in Iraq

Gli Stati Uniti sono pronti a inviare altri soldati in Iraq a sostegno dell'offensiva per riconquistare la città di Mosul. Lo si apprende da fonti del Pentagono che, però, non specificano il numero dei militari che si aggiungeranno alle forze americane già presenti. Le nuove truppe non saranno schierate in combattimento, ma avranno il compito di consiglieri e di addestratori.