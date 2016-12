Isis, "ginger jihadi" annuncia le nozze con una 16enne fuggita da Londra

Amira Abase , una delle tre 16enni britanniche fuggite da Londra a febbraio in Siria per offrirsi in spose agli jihadisti, ha sposato Abdullah Elmir , 18enne dai capelli rossi arrivato nell' Isis dall' Australia un anno fa. Ad annunciarlo, in un post recapitato alla stampa londinese, è stato lo stesso Abdullah, fattosi notare per alcuni videomessaggi minatori contro l'Occidente ed etichettato dai tabloid con il nomignolo di "ginger jihadi".

Per celebrare l'evento a modo suo, il giovane (per metà di sangue australiano e per metà libanese) ha inviato un messaggio al Mail on Sunday in cui esalta l'attentatore che il 26 giugno ha fatto strage sulla spiaggia di Sousse, in Tunisia, uccidendo 38 persone fra cui 30 turisti britannici.



"Possa Allah benedire l'uomo che ha sterminato quegli immondi infedeli e concedergli il posto più alto in paradiso", ha scritto. Amira, ragazza di origine etiope cresciuta in Gran Bretagna, si è limitata da parte sua a far sapere via web - inneggiando anche lei all'attacco di Sousse - di avere un promesso sposo "nato musulmano: mezzo australiano e mezzo libanese".