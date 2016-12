Isis, Gb: temiamo attacchi enormi

L'Isis ha l'ambizione di tentare attacchi "enormi e spettacolari" in Gran Bretagna, come in altri Paesi, e le forze di polizia devono elevare il livello di attenzione. E' l'allarme lanciato da Mark Rowley, responsabile dell'anti-terrorismo di Scotland Yard, secondo il quale la strage di Parigi è un esempio della volontà dei seguaci del Califfato di compiere un salto di qualità e delle loro potenziali capacità di minaccia.