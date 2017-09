Isis, foreign fighter americano si arrende in Siria

Un cittadino americano che si ritiene abbia combattuto nelle file dell'Isis si è arreso in Siria ed è adesso nelle mani della autorità americane. Lo riferiscono fonti della Difesa Usa. Un portavoce del Pentagono, Rankine-Galloway, ha sottolineato che l'uomo è detenuto legalmente in quanto "combattente nemico", ma non è chiaro tuttavia come l'amministrazione Trump intenda agire in casi come questo.