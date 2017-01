Isis, fonti sicurezza siriana: al Baghdadi fuggito a Raqqa

Abu Bakr al Baghdadi, leader dell'Isis, "è fuggito a Raqqa", in Siria. Lo riferisce una fonte della sicurezza citata dall'agenzia iraniana Fars. La fonte smentisce quindi che il terrorista si trovi a Mosul, assediata e circondata dalle forze irachene e quelle alleate, come sostenuto da altre fonti in queste settimane. Il "Califfo" si troverebbe dunque in Siria già da mesi. Baghdadi è stato dato per morto o ferito diverse volte.