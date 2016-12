21 febbraio 2015 Isis, fighter "Francesco" non è italiano ma un tunisino ucciso a Kobane dai curdi Alla probabile identificazione della persona ritratta nell'immagine si sarebbe giunti - spiegano fonti investigative - dopo una segnalazione fatta da una donna di Ravenna Tweet google 0 Invia ad un amico

22:28 - Sarebbe un tunisino di 36 anni, che ha vissuto tra Ravenna e Milano, e non un italiano, il foreign fighter ritratto nella foto di un tweet con cui fonti curde davano notizia dell'uccisione di un combattente "veneziano", tale "Francesco", ad inizio febbraio in Siria. Alla probabile identificazione della persona ritratta nell'immagine si sarebbe giunti dopo una segnalazione fatta da una donna di Ravenna ad un sito veneziano "VeneziaToday".

La notizia è stata diffusa per la prima volta il 3 febbraio dall'account Twitter @orhanbalyan, nelle ultime ore si farebbero sempre più insistenti le voci di una conferma da parte di fonti dello Stato Islamico.



La donna racconta di aver conosciuto bene il 36enne in foto, di cui ha fornito anche il nome. "Guardando le immagini - ha spiegato - io e mio marito l'abbiamo riconosciuto subito, spesso uscivamo insieme quando abitava a Ravenna".



Secondo la testimone, il tunisino si sarebbe poi trasferito a Milano, per lavorare come barista. "Mio marito - ha proseguito - è un suo connazionale. Abbiamo saputo che a novembre era partito per la Siria per combattere con l'Isis". La stessa fonte dice di aver saputo "che era morto a causa di uno dei bombardamenti giordani dopo la diffusione del video sull'uccisione del pilota d'aereo. Le date corrispondono".