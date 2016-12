Isis fa strage in Siria con una serie di attentati kamikaze, 121 i morti: preoccupazione della Russia

Sale a 121 il bilancio dei morti negli attentati suicidi , rivendicati da Isis, avvenuti nella provincia di Latakia, sulla costa mediterranea della Siria , dove è situata una base navale russa. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, 73 persone sono morte nei quattro attacchi compiuti a Jabla e 48 nei tre attacchi di Tartus.

Secondo testimoni, un primo attentato sarebbe avvenuto a Tartus in un parcheggio, dove un attentatore suicida ha fatto esplodere un'autobomba. Altri due attacchi si sono verificati nelle vicinanze dove kamikaze hanno azionato i giubbetti esplosivi che indossavano. A Jableh, circa 50 chilometri a nord, un'altra autobomba condotta da un kamikaze è esplosa in un parcheggio e poi tre attentatori suicidi si sono fatti saltare in aria nella stessa area, nei pressi della società dell'energia elettrica e di un ospedale.



Mosca: "Preoccupazione per gli attacchi di Tartus" - Preoccupazione in Russia per la serie di attacchi terroristici che dimostrano "la fragilità della situazione nella regione", secondo quanto ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.