Isis, Europol: "Sempre più donne Ue tra terroristi del Califfato"

La percentuale delle donne europee che scelgono di unirsi ai terroristi del Califfato in Siria e Iraq è in aumento. Lo denuncia un rapporto Europol sul terrorismo, secondo il quale addirittura il 40% del totale dei "fighters" partiti dall'Olanda sono di sesso femminile. Numeri in crescita anche da Belgio e Gran Bretagna. In particolare le donne si sono dimostrate particolarmente abili nei reclutamenti di combattenti mentre si trovavano ancora in Ue.