Isis, Europol: mai registrato sviluppo terrorismo così veloce

Quella jihadista è la minaccia principale per la Ue ed è in costante e rapida evoluzione. Lo ha spiegato il capo del Centro anti terrorismo di Europol, in un'audizione all'Europarlamento. "Non si era mai registrato uno sviluppo del terrorismo così veloce - ha detto -. L'addestramento è fondamentale e le zone dove si svolge, come Siria e Iraq, rende i jihadisti più pericolosi e capaci di adattarsi agli ambienti in cui devono condurre gli attacchi".