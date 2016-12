Isis, Erdogan contro Stati Uniti

"Gli Stati Uniti devono scegliere se vogliono come partner la Turchia o i curdi siriani del Pyd". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, commentando la visita a Kobane dell'inviato speciale di Barack Obama per la lotta all'Isis, Brett McGurk. "Come possiamo fidarci di voi? - ha chiesto Erdogan -. Il vostro partner sono io o i terroristi a Kobane?". Ankara considera il Pyd un gruppo terroristico legato al Pkk curdo.