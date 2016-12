Isis: due francesi, due britannici e un tedesco tra i boia dei soldati siriani

Dopo aver confermato al Daily Mail l'identità del figlio, Ahmed Muthana, parlando con la Bbc, ha negato che Nasser, originario di Cardiff in Galles, sia uno degli esecutori dell'Isis. "Quello nel video ha un grande naso, quello di mio figlio è invece piatto", ha detto all'emittente pubblica.



Chi è uno dei 2 boia di origini francesi - Sarebbero due i "boia" francesi. Uno sarebbe Maxime Hauchard, 22 anni, nato in Normandia e convertito all'islam prima di partire, nell'agosto 2013, verso la Siria. Prima di questa esperienza, Hauchard avrebbe soggiornato in Mauritania nel 2012. "Al di là della condanna di questi innominabili crimini - ha detto il ministro dell'Interno francese - lancio un appello solenne e con la massima gravità a tutti i nostri compatrioti e soprattutto ai giovani, che sono l'obiettivo privilegiato della propaganda terroristica, affinché aprano gli occhi sulla terribile realtà delle azioni di Daesch e dei gruppi affiliati, che schiavizzano, martirizzano e uccidono".



La magistratura francese ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per omicidio.



Kerry: "Necessario non pagare riscatti" - "Gli Stati Uniti hanno il cuore straziato, ma è assolutamente necessario rifiutare il pagamento di riscatti per gli ostaggi americani". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, John Kerry, commentando l'uccisione del terzo prigioniero americano nelle mani dei jihadisti. Il capo della diplomazia a stelle e strisce ha poi aggiunto: "L'esercito dell'Isis ha perso lo slancio. Le forze irachene sono pronte ad attaccarlo in mesi, non anni".