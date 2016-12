Isis distrugge un monastero cattolico in Siria: bulldozer tra le rovine

Militanti dell'Isis hanno distrutto nelle scorse ore il monastero cattolico di Mar Elian a Qaryqatayn, vicino a Homs in Siria, costruito nel quinto secolo dopo Cristo. La stessa Isis ha diffuso un video con i bulldozer al lavoro tra le rovine. In una serie di fotografie in successione si vede innanzi tutto la profanazione della chiesa, seguita dalla riesumazione dei resti di Sant'Elian, ucciso dai romani nel 285.