25 gennaio 2015 Isis, decapitato un ostaggio giapponese Video mostra secondo prigioniero vivo La vittima è Haruna Yukawa mentre Kenji Goto Jogo mostra l'immagine dell'esecuzione e implora per la sua vita presentando la nuova richiesta degli estremisti: il rilascio dell'aspirante kamikaze Sajida al-Rishawi

06:44 - E' stato decapitato uno dei due ostaggi giapponesi nelle mani dei fondamentalisti dell'Isis. Lo riferisce il Site, il sito americano di monitoraggio dei jihadisti sul web. La vittima è Haruna Yukawa. Il Site riferisce di un video dove il secondo ostaggio, Kenji Goto Jogo, mostra l'immagine dell'esecuzione e implora per la sua vita presentando le nuove richieste degli estremisti.

Video inviato alla moglie dell'ostaggio - "Guardate la foto del mio compagno di prigionia Haruna massacrato nella terra dell'Isis. Eravate stati avvertiti". Queste le parole pronunciate dal giornalista Kenji Goto Jogo. L'ostaggio ucciso era un contractor. Nel video, che dura due minuti e 56 secondi ed è stato inviato via mail alla moglie, Kenji Goto Jogo presenta la nuova richiesta dei suoi rapitori: il rilascio dell'aspirante kamikaze Sajida al-Rishawi, attualmente in carcere in Giordania.



Infine l'uomo rivolge un appello alla stampa e al governo del suo Paese: "Amo mia moglie e le mie due figlie. Chiedete alla stampa di continuare a fare pressione sul governo perché esaudisca le richieste, così io potrò vivere".



Il premier giapponese: "Atto imperdonabile" - "Un atto imperdonabile e oltraggioso". Così il premier giapponese Shinzo Abe ha definito il nuovo video rilasciato dai jihadisti dell'Isis. Abe ha poi chiesto il "rilascio immediato" dell'altro ostaggio.



Tokyo: "Video autentico" - Il video che mostra l'uccisione, da parte dell'Isis, dell'ostaggio giapponese Haruna Yukawa è "verosimilmente autentico". La conferma arriva dal portavoce del governo di Tokyo, Yoshihide Suga, secondo il quale non c'è stato finora "nessun contatto" con i rapitori in merito al secondo giapponese, Kenji Goto. "Il Giappone - ha però spiegato - lavora con Giordania e altri Paesi per favorire la liberazione dell'altro ostaggio".



Obama: punire i colpevoli - Il presidente americano, Barack Obama, ha detto che gli Usa lavoreranno col Giappone e con tutti gli alleati per portare davanti alla giustizia i responsabili dell'assassinio dell'ostaggio giapponese e di tutte le altre vittime dei jihadisti. "Continueremo ad aire con lo scopo di sconfiggere l'Isis, ha aggiunto.



La condanna della Casa Bianca - Anche la Casa Bianca ha condannato con forza l'uccisione dell'ostaggio giapponese da parte dell'Isis e lancia un appello per l'immediata liberazione del secondo prigioniero nelle mani dei jihadisti. Il portavoce del National Security Council ha quindi spiegato come i servizi di Intelligence americani siano al lavoro sul video in cui si annuncia l'avvenuta uccisione dell'ostaggio giapponese.