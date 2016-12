Isis, dall'Australia 200 uomini in Iraq Kobane,Turchia: aiutiamo forze curde

12:58 - L'Australia ha raggiunto un accordo con il nuovo governo iracheno per il dispiegamento di circa 200 delle sue forze speciali per addestrare le truppe locali nel combattere contro i militanti dell'Isis. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri australiana Julie Bishop. Intanto c'è stata la svolta della Turchia nella vicenda dell'assedio di Kobane: Ankara ha annunciato la decisione di aiutare i peshmerga a entrare in città.

"Abbiamo concluso un accordo sulla struttura legale che consente alle nostre forze speciali di operare in Iraq, quindi d'ora in poi sarà una questione operativa", ha detto Bishop. La missione delle forze speciali, ha precisato, sarà di "consigliare e assistere il governo iracheno nel costruire la capacità delle forze di sicurezza irachene".



"Canberra non ha manderà truppe di terra a combattere a fianco delle forze irachene", ha però assicurato. L'Australia è stata una delle prime nazioni a unirsi alla campagna aerea della coalizione guidata dagli Usa e ha messo a disposizione un totale di 600 soldati, fra cui le forze speciali.



Kobane, aereo Usa paracaduta armi e medicine ai curdi - L'esercito americano intanto ha paracadutato armi, munizioni e materiale medico ai curdi in Siria assediati nella città di Kobane, vicino al confine turco. Lo ha reso noto il Centro di comando americano per il Medio Oriente e l'Asia centrale. Un aereo cargo C-130 ha effettuato numerosi lanci di materiale fornito dalle autorità curde in Iraq per consentire agli assediati di resistere all'offensiva dell'Isis contro la città.



Ankara: "Aiuto ai curdi per raggiungere Kobane" - "Aiutiamo le forze peshmerga curde ad attraversare il confine per raggiungere Kobane". Lo ha annunciato il ministro turco degli esteri turco Mevlut Cavusoglu, aggiungendo che "le nostre discussioni su questo fronte proseguono". "Non abbiamo mai voluto che Kobane cada. La Turchia conduce diverse iniziative per impedirlo", ha detto Cavusoglu annunciando di aver preso misure per consentire a combattenti curdi iracheni di raggiungere Kobane attraverso il territorio turco.



Nonostante le pressioni degli Stati Uniti, la Turchia finora si è rifiutata di intervenire militarmente per aiutare i curdi a resistere ai jihadisti dell'Isis in Siria. Ankara è impegnata da decenni in un conflitto a bassa intensità contro separatisti curdi del Pkk.