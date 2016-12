Isis, continuano i guai economici: buoni mensa scesi da due dollari a 50 centesimi

L'Isis continua a navigare in cattive acque dal punto di vista economico. Dopo la scelta di ridurre le paghe dei combattenti, lo Stato Islamico ha diramato una direttiva in base alla quale i "buoni mensa" passano da due dollari a 50 centesimi. A riferirlo è l'Osservatorio siriano per i diritti umani, che ha preso visione di una direttiva ufficiale del ministero delle Finanze del Califfato.