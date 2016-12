Isis, colloquio Obama-Cameron

La lotta all'Isis, la crisi dei migranti e la situazione in Siria. Sono stati questi i temi di un colloquio fra il presidente americano, Barack Obama, e il primo ministro britannico, David Cameron. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che i due leader hanno ribadito l'impegno a indebolire e sconfiggere i terroristi e a raggiungere una "transizione politica per mettere fine al conflitto in Siria".