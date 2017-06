Isis, Coalizione: "Non possiamo confermare la morte di Al Baghdadi"

La Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa non è in grado di confermare la notizia della possibile uccisione del leader dello Stato islamico, Abu-Bakr Al Baghdadi, diffusa da Mosca. Lo scrive in una email inviata all'agenzia di stampa Associated Press il colonnello Ryan Dillon, portavoce della Coalizione. "Per il momento - si legge - non possiamo confermare queste notizie".