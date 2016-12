Isis, cinque combattenti macedoni arrestati in Turchia

Cinque cittadini macedoni, sospettati di essere combattenti dell'Isis, sono stati arrestati in Turchia. I cinque, giovani di età fra 18 e 24 anni, attendevano di passare in Siria e unirsi alle formazioni dell'Isis. Il ministro ha precisato che gli estremisti islamici, tre originari di Kumanovo e due di Skopje, sono stati consegnati alle autorità macedoni e sono attualmente in carcere.