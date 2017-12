Isis, Australia annuncia la fine dei raid aerei in Siria e in Iraq

L'Australia ha annunciato che porrà fine agli attacchi aerei contro l'Isis in Iraq e in Siria. I sei jet Super Hornet ora in attività torneranno preso a casa, nell'ambito di una generale riduzione dell'impegno australiano a tre anni dall'inizio delle operazioni. Il ministro della Difesa Marise Payne ha spiegato che la decisione giunge dopo i colloqui con il governo iracheno, il cui premier ha dichiarato la vittoria sui ribelli all'inizio di dicembre.