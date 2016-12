Isis, arrestati sei foreign fighters tra il Minnesota e la California

07:18 - Sei arresti sono stati eseguiti tra il Minnesota e la California in relazione a un'indagine su un gruppo di foreign fighters. I giovani sono accusati di terrorismo poiché si sono recati o hanno tentato di recarsi in Siria per combattere in milizie islamiste, tra cui l'Isis. Lo rendono noto le autorità federali.

Gli arresti sono stati eseguiti a Minneapolis e San Diego e - affermano le autorità - non c'è stata alcuna minaccia per la sicurezza pubblica. Prevista una conferenza stampa congiunta delle procure locali e dell'Fbi.



Secondo le autorità, alcuni residenti del Minnesota si sono recati in Siria per combattere con i militanti nel corso dell'ultimo anno e almeno uno di loro è morto mentre combatteva per l'Isis. Dal 2007 più di 22 giovani somali hanno viaggiato dal Minnesota alla Somalia per unirsi al gruppo terroristico di al-Shabab.