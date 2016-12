Isis, arrestati due ragazzi in Usa

In Mississipi due ragazzi sono stati arrestati perché sospettati di voler andare in Siria e unirsi all'Isis. La notizia è riportata dal "New York Times" secondo cui si tratta di una ragazza e un ragazzo: Jaelyn Young, 19 anni, è una cheerleader, una studente modello e la figlia di un poliziotto. Muhammad Dakhlalla, 22 anni, è il fidanzato di Young e uno studente di psicologia.